Colegio de Contadores se suma a la alianza estratégica de la Instancia de las Mujeres

Dicha alianza busca impulsar acciones en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Amable.

El Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C. se integró a la “Alianza Estratégica por las Mujeres de San Luis Amable”, una iniciativa que busca impulsar acciones en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Capital mediante el trabajo colaborativo entre instituciones.

La directora de la Instancia Municipal de las Mujeres Martha Orta Rodríguez recordó que esta alianza tiene como objetivo promover los liderazgos de las mujeres, fortalecer su desarrollo en los ámbitos personal y profesional, así como fomentar el respeto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres compromisos del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos.

“La Alianza Estratégica por las Mujeres de San Luis Amable contempla un intercambio de acciones que impacten positivamente en la calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes, a través de cursos, talleres, capacitaciones, mesas informativas y diversas intervenciones comunitarias con perspectiva de género que promuevan la seguridad, el desarrollo y bienestar de todas”, indicó.

Por su parte la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C Guadalupe Izanamí Viera Bustos, destacó la importancia de este tipo de alianzas que además de fortalecer el trabajo interinstitucional a favor de las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Potosí, promueven e impulsan los liderazgos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.

La firma del acuerdo fue realizada por Martha Orta Rodríguez, directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, y Guadalupe Izanamí Viera Bustos, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de San Luis Potosí, A.C., refrendando el compromiso de ambas instituciones con la igualdad y el bienestar social.