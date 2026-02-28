Codesol de la Capital autoriza casi 900 mdp para obras, programas y acciones en 2026

El Consejo de Desarrollo Social Municipal da un voto de confianza al Alcalde Enrique Galindo Ceballos, y le autoriza una inversión de más de 855 millones de pesos para agua potable, desarrollo urbano, asistencia social y servicios públicos, que representa un incremento de 7 por ciento respecto al año anterior.

El Alcalde Enrique Galindo Ceballos encabezó la sesión del Consejo de Desarrollo Social Municipal en la que se validó el programa anual presupuestal para el ejercicio 2026, cuando se invertirán más de 855 millones de pesos para obras, programas y acciones, con recursos correspondientes al Ramo 33, destinados a infraestructura social y fortalecimiento municipal, lo que representa un incremento de 7 por ciento en comparación con el año 2025.

Para 2026 se aprobó un techo financiero de 97 millones 498 mil 318 pesos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y 758 millones 481 mil 402 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, lo que suma más de 855 millones de pesos para obras y servicios prioritarios en la Capital.

Los recursos estarán orientados a agua potable y saneamiento, desarrollo urbano, asistencia social, manejo de residuos sólidos urbanos, alumbrado público y fortalecimiento de servicios municipales, atendiendo necesidades planteadas por colonias y comunidades.

Con esta validación, el Gobierno de la Capital consolida una planeación anticipada y participativa que permite ordenar el gasto, garantizar transparencia y asegurar que la inversión pública de 2026 responda a prioridades sociales definidas en coordinación con la ciudadanía.