AYUNTAMIENTO

CMIC se suma al programa de bacheo “Por Buen Camino” del Gobierno de la Capital

domingo, agosto 17, 2025

  • El Presidente de la CMIC en San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez, señaló que este programa impulsado por el Alcalde Enrique Galindo es una acción frontal contra los baches. Aseguró que los constructores potosinos participarán activamente para recuperar la funcionalidad de la ciudad en pocas semanas.

El Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Leopoldo Stevens Pérez, destacó que el programa “Por Buen Camino” representa una acción frontal y decidida para atender el problema más señalado por los habitantes, los baches. Reconoció el compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos al poner en marcha esta estrategia en favor de la población en general de la Capital potosina.

Stevens Pérez aseguró que los constructores locales participarán de manera activa en la ejecución de este programa, lo que permitirá acelerar los trabajos y garantizar resultados visibles en pocas semanas. “Es un esfuerzo conjunto que devolverá la funcionalidad a las calles y avenidas de San Luis Potosí, mejorando la movilidad y la seguridad para todos”, afirmó.

El líder de la CMIC subrayó que la coordinación con el Ayuntamiento será fundamental para lograr la meta planteada en esta primera etapa, que contempla diez frentes de trabajo simultáneos en las zonas más afectadas por el deterioro vial: “Los constructores potosinos aportarán su experiencia y capacidad técnica para garantizar obras de calidad que realmente transformen la ciudad”, expresó.

Leopoldo Stevens reconoció que, con esta cruzada de bacheo, el municipio da un paso firme hacia una solución de fondo para la infraestructura urbana. “Estamos convencidos de que la suma de voluntades entre gobierno, sector de la construcción y ciudadanía permitirá que San Luis Potosí recupere en poco tiempo una imagen de ciudad funcional y moderna”, concluyó.

