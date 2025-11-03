13.4 C
Clausura Gobierno Municipal tres fiestas clandestinas durante celebraciones de Halloween y Día de Todos los Santos

lunes, noviembre 3, 2025

  • La Dirección de Comercio y la Dirección de Protección Civil refuerzan la vigilancia y protección ciudadana para garantizar celebraciones seguras y el cumplimiento de la normativa en la Capital potosina.

Durante el operativo especial implementado con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Todos los Santos, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio y  Protección Civil, llevó a cabo acciones de inspección y vigilancia para garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de estos operativos, se realizó la clausura de 3 fiestas clandestinas, las cuales operaban sin permisos y representaban un riesgo para los asistentes. Asimismo, se efectuaron 8 clausuras a establecimientos comerciales y la elaboración de 3 Actas Administrativas, debido a diversas irregularidades encontradas durante las inspecciones.

Entre los motivos detectados se encuentran:

Violación a los horarios permitidos.

Falta de documentación necesaria.

Documentos y licencias vencidas.

Ausencia de Permisos para eventos.

Consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Otras faltas al Reglamento de Actividades Comerciales y Protección Civil.

Los operativos fueron encabezados por el Director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega, y el Encargado de Despacho de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, quienes reiteraron el compromiso de ambas dependencias para salvaguardar la integridad de las y los potosinos, así como mantener un comercio ordenado, seguro y responsable.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las y los comerciantes y a la ciudadanía a respetar la normativa y promover espacios seguros y regulados para la convivencia.

