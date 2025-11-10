15.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Clausura Comercio Municipal fiesta clandestina masiva con venta de alcohol a menores

By Redacción
lunes, noviembre 10, 2025

  • Mediante labores de ciberpatrullaje fue detectada la actividad ilegal, en la se encontraban alrededor de mil jóvenes.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Comercio Municipal y en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, clausuró el establecimiento “Foodys”, tras detectarse la realización de un evento masivo sin autorización, con promoción abierta en redes sociales y acceso mediante cobro de cover.

La actividad, que se efectuaba en el local ubicado en Benito Juárez #111A, en la colonia Prados Glorieta, fue identificada mediante labores de ciberpatrullaje, donde se constató la difusión y convocatoria del evento.

Al acudir al lugar, personal de inspección verificó que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento; carecía de autorización para la realización de un evento público masivo y cobro indebido de acceso, así como la venta y consumo de alcohol de menores de edad.

A la llegada de las autoridades, se detectó que al interior se encontraban aproximadamente mil jóvenes consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante estos hechos y con el objetivo de proteger la seguridad, el orden público y la integridad de la ciudadanía, se procedió a colocar los sellos de clausura conforme al Reglamento de Actividades Comerciales y demás disposiciones aplicables.

La Dirección de Comercio Municipal reafirma su compromiso de garantizar que los establecimientos de San Luis Potosí operen de manera legal y responsable, promoviendo un entorno seguro para la comunidad y combatiendo firmemente la operación de fiestas clandestinas y actividades que pongan en riesgo a los asistentes.

EDUCACIÓN SUPERIOR LLEGA A XILITLA CON APOYO DEL ESTADO 
Avanza en comisiones del Cabildo propuesta del Consejo Municipal de la Juventud de San Luis Capital
