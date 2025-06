Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres

El Alcalde Enrique Galindo y la maestra Estela Arriaga encabezaron una cruzada de concientización en las instancias gubernamentales de la Unidad Administrativa Municipal; confirmó la lucha sin cuartel contra esta problemática social y reconoció a las mujeres que se comprometen a favor de esta causa.

Integrantes del Cabildo y del Gabinete Capitalino se suman a este esfuerzo en beneficio de las potosinas.

Al emitir el mensaje de Cero Tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las Mujeres, Niñas y Adolescentes en el Municipio, el Alcalde Capitalino, Enrique Galindo Ceballos, reafirmó el compromiso de continuar con programas, acciones y políticas públicas que fortalezcan la promoción, respeto y protección para garantizar los derechos humanos de las mujeres, además de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en su contra, con espacios seguros y libres de violencia: “Todos los días con acciones positivas dentro de la administración y fuera de ella, por eso, el llamado para no tolerar ningún acto y no dejar caer la agenda de género”.

Insistió en la cero tolerancia a las violencias contra este sector de la población, a la discriminación por razón de género, garantizando una perspectiva interseccional y transversal, a través de tres estrategias básicas: Prevención con campañas de concientización y de movilización social que integren a todas las mujeres; Responder: mediante servicios esenciales del Municipio; y a través de la recopilación de datos de calidad y segregados por género, que sirvan para la mejora constante de las políticas públicas y asegurar una vida digna y libre de violencia para todas.

En el patio central de la Unidad Administrativa Municipal, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez puntualizó: “No estamos aquí sólo para pronunciar palabras, sino para un compromiso inquebrantable porque en la Capital no hay espacio para la violencia de género, ni para el machismo, ni la discriminación. Es una política que se transforma en acciones, programas, decisiones concretas, porque no únicamente debemos indignarnos, hay que actuar, aunque también es relevante levantar la voz para decir: ¡Basta! A la par, confirmamos sí a la protección, al acompañamiento y a la construcción de una vida libre de violencia para cada mujer, a la corresponsabilidad social, porque este trabajo no es sólo del Gobierno, es de toda la comunidad, de ahí la trascendencia de la participación ciudadana”.

Mientras, la Regidora Presidenta de la Comisión de Atención a las Mujeres, Luz Magdalena Cisneros Jiménez remarcó la importancia de concretar acciones puntuales rápidas y eficaces para que las mujeres se sientan acompañadas y respaldadas desde el interior del Ayuntamiento, así como en la sociedad; la Directora de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez confirmó la gran alianza para visibilizar y tener sensibilidad ante este tema para que haya un cambio cultural, además de una respuesta institucional no sólo con acciones pro activas, sino por supuesto preventivas, con una medición y un puntual seguimiento.

El Alcalde Enrique Galindo, junto con la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga, e integrantes del Cabildo de San Luis y del Gabinete, hicieron un recorrido por las oficinas de la UAM, para la colocación de carteles que contienen el mensaje institucional de Cero Tolerancia a la violencia contra las mujeres.