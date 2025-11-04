Celebración del Día de Muertos en Escuelas Municipales

Con motivo del Día de Muertos, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Enrique Galindo, llevó a cabo diversas actividades en las escuelas del Sistema Educativo Municipal, esto para fomentar la riqueza cultural y las tradiciones mexicanas entre las y los alumnos.

En las preparatorias municipales «El Saucito», «Ponciano Arriaga» y “Nueva Generación La Pila”, así como escuelas secundarias “Benito Juárez” y “Ponciano Arriaga”, se realizaron actividades socio-culturales que permitieron a los estudiantes sumergirse en la tradición y la cultura mexicana.

Los alumnos y alumnas participaron activamente en la elaboración y presentación de tradicionales Altares de Muertos, demostrando su creatividad y respeto por la tradición. Además, se caracterizaron como catrines y catrinas, y también representaron personajes destacados de leyendas potosinas.

En estas actividades, los estudiantes presentaron representaciones de las leyendas más destacadas de San Luis Potosí, reviviendo la rica herencia cultural de la región. Como cierre a estas celebraciones, se organizaron convivios entre directivos, docentes y alumnos, fomentando la convivencia y el sentido de pertenencia.

En representación del alcalde Enrique Galindo, el director de educación Joel Ramírez, brindó su mensaje felicitando a cada uno de los alumnos por su participación en las actividades relacionadas al 2 de noviembre. Destacó que en las escuelas municipales se fomentan las tradiciones y el sentido de pertenencia, y reconoció el esfuerzo de los alumnos por mantener vivas las costumbres y tradiciones mexicanas.

El Gobierno Municipal sigue promoviendo en las escuelas municipales la riqueza cultural y las tradiciones mexicanas entre las y los alumnos. Estas actividades permiten a los estudiantes conectarse con sus raíces y fomentar la apreciación y el respeto por la historia y la identidad local.