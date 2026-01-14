15.6 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Capital al 100 y Domingo de Pilas transforman más de 500 colonias en San Luis Capital

By Redacción
miércoles, enero 14, 2026

  • Ambos programas consolidan la estrategia de cercanía ciudadana, mejoramiento urbano y obras con garantía ampliada, destacan funcionarios del ayuntamiento de SLP

Con 455 días de operación del programa Capital al 100, y 205 días de Domingo de Pilas, el Ayuntamiento de San Luis Capital ha intervenido más de 500 colonias con acciones de embellecimiento urbano y programas de atención directa a la ciudadanía, como parte de una estrategia de gobierno cercana y participativa encabezada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos.

Así lo dio a conocer el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, quien subrayó que ambos programas trascienden las labores ordinarias de la administración, al generar un impacto positivo en el entorno comunitario y fortalecer la sinergia entre el gobierno municipal y la población. “Se trata de caminar las calles, conocer las necesidades reales de la gente, priorizarlas y atenderlas con acuerdos comunes”, afirmó el funcionario, reiterando que estas acciones continuarán en beneficio de la población, como lo pide el Alcalde Galindo.

Por su parte, el Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, respaldó esta visión al señalar que las intervenciones en infraestructura urbana se realizan de manera integral, con altos estándares de calidad, funcionalidad y durabilidad. Destacó que, aunque la ley establece una garantía de 18 meses, las obras ejecutadas por el ayuntamiento de San Luis Capital cuentan con una garantía ampliada de hasta 36 meses.

“El liderazgo del Alcalde Enrique Galindo ha marcado claramente el rumbo de la transformación de San Luis Capital”, enfatizó Chávez Garza, al asegurar que estas acciones representan auténticas Razones para Amar a SanLuis.

 

