AYUNTAMIENTO

Capital al 100 rescata espacios públicos de San Luis Capital

By Redacción
jueves, enero 15, 2026

  • En su edición 456, el programa municipal desplegó cuadrillas para limpieza, mantenimiento y diagnóstico de alumbrado en Jesús Goytortúa, Guillermo Aguirre y Antonio Villaseñor; simultáneamente se realizaron acciones en avenida Industrias.

En la edición número 456 del programa Capital al 100, la estructura operativa del Ayuntamiento de San Luis Capital se instaló en el fraccionamiento Tangamanga para llevar a cabo labores integrales de rescate y mantenimiento de espacios públicos.

Durante la jornada se realizaron trabajos de limpieza de camellones, retiro de maleza, faldeo de árboles y diagnóstico del sistema de alumbrado público, con el objetivo de mejorar la imagen urbana y las condiciones de seguridad de la zona. Las vialidades atendidas fueron Guillermo Aguirre, Antonio Villaseñor y Jesús Goytortua.

De manera simultánea, cuadrillas municipales intervinieron la avenida Industrias, donde se ejecutaron las mismas acciones para transformar la fisonomía de esta importante vía de comunicación, caracterizada por su alto nivel de movilidad urbana.

Los trabajos fueron supervisados por el Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, y el Director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta, quienes recorrieron las calles junto con sus equipos para detectar y atender cualquier otra problemática existente. El exhorto es el mismo para la ciudadanía: cuidar los espacios públicos porque al final son para el gozo de la población misma.

