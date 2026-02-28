Capital al 100 mejora espacios públicos, alumbrado y seguridad a la colonia Nuevo Progreso

En la jornada 498, regidores, directores de área y trabajadores municipales, realizaron labores de limpieza de calles y plaza cívica, instalaron nueva iluminación y atendieron peticiones de los vecinos

En la Jornada 498 del programa Capital al 100, regidores, directores de área y trabajadores municipales, con el respaldo de vecinos, realizaron labores de limpieza de calles y el mejoramiento de la plaza cívica, además de instalar nueva iluminación para mejorar la seguridad en la zona y atender diversas demandas de las familias.

Previamente, en atención a peticiones hechas al presidente municipal Enrique Galindo, el personal del Ayuntamiento realizó la instalación de reflectores en la plaza cívica, donde las familias se reunen para llevar a cabo diversas actividades, las cuales podrán realizar ahora con mayor seguridad.

Igualmente, personal de Servicios Municipales trabajó en el retiro de maleza y otros desechos en calles y espacios públicos, con lo cual la zona presenta ahora una mejor imagen y se evita la proliferación de fauna nociva.

El director de Servicios Municipales, Christian Azuara, señaló que el rescate de espacios públicos y áreas verdes, el mejoramiento del alumbrado y la atención a las demandas de la población son prioridades para el alcalde Enrique Galindo, por lo cual continuarán realizando diversos trabajos en la zona durante los próximos días.