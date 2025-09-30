Capital al 100 celebra primer aniversario con remozamiento en jardín de colonia El Rosedal

La edición 365 del programa municipal incluyó limpieza, retiro de maleza y pintura en el jardín ubicado en Rosa de Lima y Paseo del Rosedal, con participación conjunta de autoridades y comunidad

En la edición número 365 de Capital al 100, que marca el primer aniversario del programa que inició en el segundo periodo de la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos, se llevó a cabo una intensa jornada de limpieza y remozamiento en el jardín ubicado en la calle Rosa de Lima esquina con Avenida Paseo del Rosedal, en la colonia El Rosedal. Las labores realizadas incluyeron retiro de maleza y desechos, pintura de juegos infantiles, guarniciones y rampas para personas con discapacidad, mejorando el espacio público para el disfrute de vecinos y visitantes.

El síndico Víctor Hugo Salgado, resaltó la importancia del programa que cumple ya un año de trabajo constante y exitoso. Destacó que Capital al 100 ha recorrido con la estructura municipal los rincones y espacios públicos del municipio, fortaleciendo la calidad de vida de la población.

Salgado adelantó que ya se trabaja en el fortalecimiento de los programas municipales para que en 2026 se impulsen aún más las obras públicas, el rescate de espacios comunitarios, la Ruta de la Salud, así como los programas sociales de bienestar. “Vamos a seguir atendiendo, gestionando y canalizando sus peticiones y necesidades”, aseguró el funcionario.

Por su parte, Christian Azuara, director de Servicios Municipales, celebró la buena sinergia que mantiene el ayuntamiento con las Juntas de Participación Ciudadana, señalando que esta colaboración ha sido fundamental para sacar adelante proyectos y mantener la ciudad en óptimas condiciones, impulsando el compromiso ciudadano y la mejora continua de San Luis Capital.