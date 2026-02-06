Canaco destaca avances en seguridad de San Luis Capital

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, claves en la mejora de los indicadores de seguridad.

En el marco de la presentación de los Resultados 2025 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada junto con el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), representantes del sector empresarial coincidieron en que los avances en seguridad de San Luis Capital ya son perceptibles para la ciudadanía.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) en San Luis Potosí, Fernando Díaz de León Hernández, subrayó la importancia de que las autoridades especializadas transparenten la información en materia de seguridad pública, ya que esto permite dimensionar con claridad los avances logrados y generar confianza entre la población y los sectores productivos.

Asimismo, reiteró el interés del empresariado en que se mantenga y fortalezca la implementación de estrategias para combatir el delito, al tiempo que refrendó su disposición a colaborar de manera corresponsable. “Desde el sector empresarial reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en materia de seguridad con Enrique Galindo, un conocedor del tema y con un claro interés en mantener segura a la ciudad capital”, puntualizó.

Por su parte, el Director de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C. y Presidente de la Alianza 4.0, Fernando Ibarra Jiménez, reconoció la coordinación del Gobierno Municipal con instancias estatales y federales en las estrategias de seguridad, además de resaltar el valor de contar con datos oficiales que respalden los resultados presentados. “En esta exposición hemos visto números muy interesantes. Hoy tengo mayor claridad sobre el porqué de estos resultados y reconocemos el trabajo de Enrique Galindo, un Alcalde con experiencia y conocimiento en seguridad pública”, expresó.