Calle Julián de los Reyes, rehabilitada por el Gobierno de la Capital, abierta a la movilidad peatonal

⁠Por indicaciones del Alcalde Enrique Galindo, se garantizó un acceso seguro para apoyar a comercios y compradores, previo a la apertura vehicular.

La apertura anticipada al paso peatonal impulsa la actividad económica en la zona, mientras continúan los detalles finales de la obra del programa Vialidades Potosinas.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Obras Públicas, informa que ya se encuentra habilitada la circulación peatonal en la calle Julián de los Reyes en el Centro Histórico como parte del programa Vialidades Potosinas, lo que permite que vecinas, vecinos y visitantes puedan realizar sus compras y actividades cotidianas con seguridad, accesibilidad y comodidad.

Por instrucciones permanentes del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se priorizó la apertura anticipada al paso peatonal con el objetivo de no frenar la dinámica económica de la zona, especialmente en esta temporada.

Desde la tarde de este viernes, visitantes al Centro pueden acceder sin obstáculos a tiendas, servicios y establecimientos. Esta medida contribuye directamente a la reactivación económica del área, fortaleciendo el comercio de proximidad y garantizando condiciones más favorables para quienes dependen de estas actividades.

La Dirección de Obras Públicas detalló que la intervención principal ya concluyó, y que este fin de semana se realizará el lavado del nuevo pavimento de concreto hidráulico, un proceso esencial para su correcta consolidación y presentación.

En las siguientes semanas se llevarán a cabo los últimos trabajos complementarios, que incluyen ajustes finales en imagen urbana, señalética, limpieza profunda y verificación de instalaciones, con el fin de entregar una vialidad integral, segura y lista para la circulación vehicular.

La apertura a la circulación vehicular se dará a conocer una vez concluidos los trabajos finales y tras verificar que las condiciones son óptimas para su funcionamiento.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y apoyo de la ciudadanía y del sector comercial durante estos trabajos que buscan, en todo momento, impulsar la economía local y mejorar el entorno urbano de San Luis Potosí.