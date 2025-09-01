Calidad académica y valores cívicos, base del Sistema Educativo Municipal: Enrique Galindo

En el inicio del Ciclo Escolar 2025 – 2026, la Presidenta del DIF, Estela Arriaga y el Alcalde, Enrique Galindo, entregan mochilas y útiles escolares al alumnado de las escuelas municipales

Al poner en marcha el Ciclo escolar 2025 – 2026, el alcalde de la Capital, Enrique Galindo, resaltó que la calidad académica y el fomento a los valores cívicos, serán la premisa del Sistema Educativo Municipal y afirmó que el alumnado recibirá todo el respaldo necesario para su formación.

En el inicio de actividades, el Alcalde capitalino encabezó el Lunes Cívico Social en la Plaza de Los Fundadores para rendir honores a los simbolos patrios, junto con la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez y el coordinador estatal de la Guardía Nacional, General Brigadier Gaudencio Ramos Jiménez, donde se resaltó la importancia de impulsar no sólo mejores prácticas docentes, sino también fomentar el respeto a los valores cívicos.

Posteriormente, en el Centro Educativo “Lidia Pérez Zavala”, Enrique Galindo y Estela Arriaga iniciaron la entrega de mochilas y útiles escolares a los alumnos de nivel preescolar de los centros educativos que tiene a su cargo el DIF, ayuda que se hará extensiva a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria de los planteles municipales.

En este evento, en el que los pequeños de preescolar estiuvieron acompañados por padres y madres de familia, el Alcalde capitalino reiteró el compromiso de buscar de manera permanente elevar la calidad educativa y apoyar en todo lo posible con el material didáctico para atenuar los gastos se hacen en cada ciclo escolar.

Por su parte, Estela Arriaga Márquez, convocó a los alumnos a aprovechar de la mejor manera las actividades didácticas, que serán de gran utilidad para su formación, pero también a disfrutar de muchas otras actividades lúdicas que ofrecen los planteles del Sistema Educativo Municipal y que también contribuyen a su formación integral.