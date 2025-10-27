“Calaveras: Memoria hasta los huesos y el alma”, muestra pictórica de Sylvia Torres en la Galería Perimetral

En el marco de la Celebración del Día de Muertos, el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Cultura Municipal y en colaboración con Patatús Mezcal Ancestral, presenta la exposición “Calaveras: Memoria hasta los huesos y el alma”, de la artista mexicana Sylvia Torres Estrada.

La muestra, que podrá visitarse del 28 de octubre al 5 de noviembre en la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez (Avenida de los Artistas), rinde homenaje a la vida, la memoria y las pasiones que nos definen más allá de la muerte. A través de una selección de obras que exploran la permanencia del espíritu humano, Sylvia Torres invita a reflexionar sobre lo que queda grabado en nosotros “hasta los huesos”, como testimonio de lo vivido.

El Director de Cultura Municipal, Martín Juárez Córdova, destacó que gracias al impulso del alcalde Enrique Galindo Ceballos, San Luis Potosí reafirma su vocación como una ciudad que honra sus tradiciones a través del arte y la cultura. Señaló además que esta exposición se suma a las actividades que fortalecen la identidad potosina durante una de las festividades más significativas para nuestro país.

Juárez Córdova resaltó también la colaboración con Patatús Mezcal Ancestral, marca potosina que ha trascendido fronteras por la calidad de su producción y su compromiso con las raíces culturales del estado. La obra pictórica de Sylvia Torres forma parte de esta alianza entre arte y tradición, en la que se celebra el vínculo entre el mezcal potosino, la creatividad artística y la memoria colectiva.

La invitación está abierta para que potosinas, potosinos y visitantes disfruten de esta exposición, que combina sensibilidad, identidad y arte contemporáneo, en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad: la Avenida de los Artistas de la Galería Perimetral del Parque Juan H. Sánchez.