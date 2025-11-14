Cabildo reconoce el compromiso ambiental en San Luis Capital con el Premio al Mérito Ecológico 2025

En sesión ordinaria realizada este viernes, se aprobó la entrega de estos reconocimientos a Érika Loyola, la UASLP, la Estancia del Perro Abandonado Santha Martha, la organización comunitaria “Todos Somos Himno” y Petroquímica de Aceite; además, se otorgará homenaje al IPICYT por su 25 aniversario.

En la vigésima séptima sesión ordinaria del Cabildo de San Luis Potosí, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, se definieron por votación los galardonados al Premio Municipal al Mérito Ecológico, una distinción promovida por el Ayuntamiento Capitalino para reconocer a quienes impulsan acciones en favor del medio ambiente.

Los ganadores son: Erika Loyola Martínez en la categoría de Persona Individual; en Comunidad, “Todos somos Himno”; la Agenda Ambiental de la UASLP en Instituciones públicas y privadas; Petroquímicas de Aceite S.A. de C.V. en Sector Empresarial; y la Estancia del Perro Abandonado Santa Martha A.C., en Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Regidor Gustavo Mercado Garay, Presidente de la Comisión de Ecología, agradeció el respaldo del Alcalde Enrique Galindo y de las y los Regidores, destacando que esta es la primera vez que el Ayuntamiento reconoce de manera institucional a personas y organismos comprometidos con la causa ambiental.

En la misma sesión se aprobó también entregar un reconocimiento especial al IPICYT por su 25 aniversario, en la próxima Sesión Solemne de Cabildo. Además se autorizó la instauración del Premio Municipal de Bomberas y Bomberos Óscar Francisco Benavente Liñán.