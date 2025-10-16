Cabildo Infantil y su Presidenta, Ana Paula Álvarez, reconocer resultados del Gobierno de la Capital a favor de la niñez potosina

El Alcalde Enrique Galindo pide a este Cabildo Infantil seguir con un trabajo conjunto, al cual calificó como un ejemplo nacional.

El Cabildo Infantil dio seguimiento a propuestas presentadas y destacó avances y beneficios a favor de niñas, niños y adolescentes.

En sesión de seguimiento, el Cabildo Infantil 2025 resaltó las avances y resultados a las propuestas presentadas desde abril. En ese sentido, la niña Presidenta, Ana Paula Álvarez Huerta subrayó que la población infantil tiene mucho que aportar en la construcción de un San Luis Amable, justo e inclusivo. Además resaltó las acciones realizadas a favor de sectores vulnerables y del bienestar animal por parte de la autoridad municipal, entre diversas tareas institucionales en beneficio de la niñez potosina.

Por su parte, el Alcalde Capitalino, Enrique Galindo Ceballos subrayó la relevancia de que niñas y niños atestigüen las acciones municipales, para confirmar que las recomendaciones que en su momento hicieron, «prácticamente todas las cumplimos». Pidió seguir con esta labor de acompañamiento junto con la Alcaldesa y el Cabildo infantil, un ejemplo en el ámbito nacional.

Ante la presencia de integrantes del Cabildo Constitucional y de la titular del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, el Presidente Municipal dijo que si bien, ya es una tradición el Cabildo Infantil, también sus integrantes acompañaron a la autoridad en diferentes eventos y programas. Además hoy por primera vez se editó un Informe de Gobierno Infantil: «Mi compromiso es seguir con reuniones, sesiones de este Cabildo, para que sigan con nosotros en diversas actividades».

En su intervención, el niño Regidor Óscar Enrique Banda Estrada resaltó las acciones de inclusión social llevadas a cabo especialmente por el DIF Capitalino que incluyen espacios recreativos, talleres y pláticas, programas municipales donde destaca la Ruta de la Salud, entre otras realizadas también por otras dependencias municipales. Por su parte la Regidora infantil, Mía Grisel Amaya López, destacó las actividades recreativas y deportivas impulsadas por el Gobierno Municipal para fomentar la reactivación física, el deporte, así como la convivencia social.

El niño Síndico Joel García Guerrero subrayó el respeto a los derechos humanos, el involucramiento de niñas y niños en varias actividades para conocer sus ideas y proyectos, resolución pacífica de conflictos y los resultados del Modelo de Justicia Cívica. Regidoras, regidores y síndicos infantiles reconocieron la labor del Alcalde Enrique Galindo al frente del Ayuntamiento de San Luis Potosí con acciones, programas, obras y proyectos de alto impacto social. Al finalizar, el Cabildo Infantil se tomó la fotografía con el Presidente Municipal de San Luis Potosí.