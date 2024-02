Cabildo de San Luis Capital aprueba por unanimidad la creación de la Dirección de Agua Potable del Ayuntamiento de SLP  

El Presidente Municipal Enrique Galindo subrayó la relevancia de contar con una instancia para garantizar este servicio básico en zonas que no competen al Interapas; regidoras, regidores y síndicos votaron de manera unánime esta iniciativa, además se pronunciaron a favor de que toda la ciudadanía reciba este servicio de manera eficiente.

En la cuarta sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó de manera unánime la actualización de la normatividad para crear la Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Ayuntamiento de San Luis Potosí. El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos remarcó la relevancia de esta nueva dependencia que tiene el espíritu de contar con una instancia administrativa para otorgar este servicio básico por parte del Gobierno de la Capital.

Además, añadió el Alcalde de San Luis Potosí, tiene la visión de coadyuvar con los 21 Comités de Agua que no dependen del Interapas, y para que la zona no delegacional en la que no tiene competencia el Organismo, se garantice el abasto de agua potable. Reveló que esta estrategia fue propuesta ante el Interapas: “puesto que los Ayuntamientos debemos adelantarnos y para evitar el abandono que por años han sufrido varias zonas, de esta manera, se garantiza la cobertura, por eso la importancia de este paso”.

El dictamen fue presentado de manera conjunta entre las Comisiones de Gobernación y la de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Reglamento Interno del Municipio, para dar pie a la integración de esta nueva dependencia capitalina. Como parte de la argumentación, se expuso que las Comisiones estudiaron esta iniciativa para la transición de la citada Subdirección, para reconocerla como una Dirección, a fin de garantizar el derecho humano para el acceso al agua, y actuar en demarcaciones donde no tenga responsabilidad el Interapas.

Integrantes del Cabildo secundaron esta propuesta como parte de reconocer la crisis hídrica y sus efectos, y también coincidieron en la relevancia de continuar con las mejoras del Organismo Operativo para que toda la ciudadanía reciba un servicio eficiente de agua, independientemente de la zona en la que se habite.

Otro punto que se votó fue el presentado por la Comisión Permanente de Hacienda, relativo a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023, la cual fue aprobada por mayoría. La regidora presidenta de dicha Comisión, Martha Orta Rodríguez reafirmó que a través del ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos “se mejora la calidad de vida con una estricta disciplina financiera, rindiendo cuentas tanto a las dependencias fiscalizadoras, así como a la ciudadanía, lo que a su vez, nos ha permitido cumplir con los cinco ejes del Plan Municipal de Desarrollo, por ello reconozco, la labor de las y los integrantes de esta Comisión y de la Tesorería”.

Por su parte, la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales resolvió el procedimiento por jubilación de un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y debido a que cumple con lo que exige la ley, se otorgó la pensión correspondiente por cumplir con 31 años de servicio.

Finalmente, en la segunda sesión extraordinaria de Cabildo que se celebró inmediatamente después, se aprobó la licencia temporal solicitada por la Regidora María de los Ángeles Hermosillo Casas para separarse del cargo a partir del día 1 de marzo hasta el 2 de junio del año en curso.

