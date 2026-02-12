Cabildo de San Luis Capital aprueba herramientas clave para la eficiencia y justicia social

– El pleno del órgano colegiado municipal autorizó un nuevo Reglamento de Presupuesto Basado en Resultados y actualizaciones a los procedimientos que dan certeza en materia de pensiones para trabajadores municipales.

En el marco de la 33ª Sesión Extraordinaria de Cabildo, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad el dictamen que resuelve la iniciativa con proyecto de publicación del nuevo Reglamento de Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema Evaluación del Desempeño, presentado por las comisiones de Hacienda; Gobernación; y Vigilancia. El acuerdo representa un paso clave en la actualización normativa para el manejo responsable de los recursos públicos.

La Regidora Margarita Hernández Fiscal destacó que el propósito central del reglamento es eficientizar y dar transparencia en el manejo de los recursos, fortalecer la legalidad y establecer una base sólida para la fiscalización. Subrayó que el documento es resultado de un análisis técnico y jurídico, alineado a los principios de disciplina financiera y a lineamientos claros para la operación del presupuesto municipal.

Durante la misma sesión, la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales presentó el dictamen relativo a los procedimientos de pensión, el cual también fue aprobado por unanimidad. La síndico Rosario Vita Hervert afirmó que esta decisión es muestra de la voluntad política para cumplir con los trabajadores, al considerar las pensiones como un medio de protección social para ellos y sus familias.

Se informó que, en coordinación con Tesorería y la Dirección de Recursos Humanos, se consolidaron 34 instrumentos correspondientes a trabajadores activos, fortaleciendo así los mecanismos administrativos que garantizan certeza jurídica y respaldo institucional en materia laboral.

Finalmente, el Cabildo aprobó la carta de adhesión al convenio de colaboración con el Gobierno Federal para la construcción de vivienda, así como la habilitación del estadio anteriormente conocido como Alfonso Lastras como sede para la celebración de la sesión de Cabildo en la segunda quincena de febrero. También se avalaron los nombramientos de los titulares de la Unidad Investigadora y de la Unidad Sustanciadora del Interapas.