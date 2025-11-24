Cabildo de la Capital rinde homenaje al Ipicyt: en sesión solemne conmemora sus 25 años de hacer ciencia

Este lunes, el Cabildo homenajeó un cuarto de siglo de esta institución, que es reconocida a nivel nacional e internacional por su labor para enfrentar retos sociales y científicos para SLP.

El Alcalde Enrique Galindo y Luis Antonio Salazar, Director del Ipicyt, develaron la placa conmemorativa de este aniversario, además de un mural creado por el artista Ricardo Israel Arnauda.

En Sesión Solemne para conmemorar los 25 años de la creación del Instituto Potosino para la Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Alcalde Enrique Galindo y el Director de la institución, Luis Antonio Salazar Olivo, refrendaron la alianza estratégica que permite vincular las tareas de gobierno y el conocimiento en beneficio de la sociedad.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos destacó el papel fundamental que ha desempeñado el Ipicyt en el desarrollo científico y tecnológico, así como en la formación de profesionales que han impulsado el progreso no solo de la Capital, sino de todo el estado y de México.

Por su parte, Luis Antonio Salazar Olivo dijo estar muy honrado de que el Cabildo haya distinguido a la institución con esta Sesión Solemne y reiteró la disposición de toda la comunidad académica y de los investigadores para respaldar al Gobierno de la Capital en las acciones para beneficio de la población. Afirmó que esta acción hace patente que ciencia y la administración pública pueden ser aliados en la búsqueda del bien común.

En la sesión estuvo presente también el Subsecretario de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del Gobierno Federal, Juan Luis Díaz de León, quien dijo estar convencido de que se consolidará un mayor desarrollo y fortalecimiento de las alianzas entre los gobiernos federal, estatal y municipal.

Al término de la Sesión, el Presidente Municipal Enrique Galindo entregó una placa de reconocimiento a la institución, firmada por todos los integrantes del Cabildo y posteriormente fue develada una placa conmemorativa y se inauguró un mural alusivo al aniversario de la creación del Ipicyt, creado por el artista Ricardo Israel Arnauda.