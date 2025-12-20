Cabildo aprobó prepuesto, hermanamiento con ciudades y acciones de bienestar animal

Con el presupuesto que aprobó el Cabildo se destinará a programas obras y acciones en beneficio de la población en 2026 , se aprobó también la creación de la Unidad de Bienestar Animal

En la trigésima sesión ordinaria de Cabildo de la Capital, se aprobó unánime expedir el Presupuesto de Egresos 2026, cuyo propósito es garantizar operación diaria a del Ayuntamiento, los servicios, obras y de la atención hacia la población, que incluye recursos etiquetados y también apoyos sociales, además de prestaciones laborales, todo ello, para continuar con la estabilidad financiera. El Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos resaltó el respaldo al Presupuesto de Egresos todo por el bien de la ciudad.

También se votó a favor de la creación de la Unidad de Gestión, Bienestar y Protección Animal, así como la Comisión Permanente en ese tema. La regidora, Maritza Jenith Vázquez Pérez reafirmó que esta aprobación es histórica, ya que San Luis se convierte en el primer Municipio del Estado en contar con una estructura orgánica plenamente definida y con atribuciones claras, por lo que lo pone a la vanguardia nacional. Además, reconoció que en el Gobierno del Alcalde, Enrique Galindo, las acciones en materia de bienestar animal dejaron de ser esfuerzos aislados y se transformaron en políticas públicas reales, con programas, estrategias y resultados tangibles.

Por unanimidad, igualmente se aprobó el hermanamiento de San Luis Capital con Sevilla, España para reafirmar la importancia histórica y actual entre ambas ciudades; así como con los Municipios de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, y de Colima, Colima, con las que se seguirá la proyección internacional y nacional de San Luis con intercambios culturales, académicos, pero también económicos y turísticos en beneficio de las potosinas y potosinos.

Asimismo, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria en la que el Cabildo aprobó por mayoría; la desincorporación, enajenación y baja de bienes muebles municipales, que presentó la Comisión de Hacienda.