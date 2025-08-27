Bocas se suma a acciones institucionales municipales para el Bienestar Animal

Resalta el delegado, Jaime Waldo, la colaboración del CIBA para acercar la campaña “Esterilizando Juntos” a esta zona de SLP

Además de estas cirugías totalmente gratuitas para perros y gatos, se hizo conciencia en cuanto a la tenencia y protección de estos seres

La demarcación de Bocas se unió a los esfuerzos institucionales del Ayuntamiento de San Luis Potosí a favor de los animales de compañía, por lo que su delegado, Jaime Waldo Luna resaltó la coordinación con el Centro Integral para el Bienestar Animal -CIBA-, para acercar diversos servicios totalmente gratuitos hasta esta zona de la Capital a favor de perros y gatos.

De ahí que destacó los resultados de la campaña “Esterilizando Juntos” en este sector del Municipio, gracias a la respuesta de la población, la que aprovechó estas intervenciones con las que se busca controlar el nacimiento de estos seres sintientes y por ende, su sobrepoblación.

“Fueron dos días en los que vecinas y vecinos demostraron su amor y responsabilidad hacia sus gatos y perros, pero además con esta acción responsable contribuyeron no sólo en la salud pública, sino coadyuvaron en mejorar la calidad de vida de los animales de compañía de nuestra comunidad”, agregó Waldo Luna.

Insistió en que a la par de “Esterilizando Juntos”, especialistas en el tema hicieron conciencia en quienes llevaron a sus perros y gatos, en cuanto a la tenencia responsable y el compromiso que implica el tenerlos en casa, además de recordar que es mejor adoptar que comprar. También resaltó el acompañamiento y seguimiento de la regidora, Maritza Jenith Vázquez Pérez, quien se ha destacado por su activismo a favor del bienestar animal.

Para finalizar, el delegado de Bocas reafirmó que con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, de la cual depende el CIBA, se seguirá con el impulso de actividades que fomentan el cuidado de los animales que forman parte de las familias, así como de los que son comunitarios.