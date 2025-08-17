27.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

“Bienestar en Familia” mejora la alimentación de más de 500 hogares potosinos

By Redacción
83
domingo, agosto 17, 2025

  • 508 familias recibieron paquetes nutricionales con leche y productos Bimbo, además de capacitación para mejorar su alimentación diaria.
  • Las entregas se realizaron en cuatro Centros de Desarrollo Comunitario, como parte del compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos con el bienestar social.

Como parte del compromiso del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de fortalecer el bienestar social en San Luis Potosí, el programa municipal “Bienestar en Familia” benefició esta semana a 508 familias potosinas con paquetes de complementos nutricionales y capacitación alimentaria. La información fue dada a conocer por Alejandra Torres González, Directora de Bienestar y Desarrollo Social.

Los apoyos consisten en cuatro litros de leche y productos Bimbo como pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, mantecadas, galletas Príncipe y galletas Canelitas. Las entregas se realizaron en los Centros de Desarrollo Comunitario Pedrera de Guadalupe, San Juan de Guadalupe, Rural Atlas y en la colonia Tierra Blanca.

Además de los alimentos, las personas beneficiarias recibieron capacitación nutricional con herramientas prácticas para mejorar su alimentación diaria utilizando productos disponibles en casa. “No se trata solo de entregar apoyos, sino de acompañar a las familias en su camino hacia una vida más saludable y plena”, señaló Torres González.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal con el bienestar integral de las familias potosinas. Bajo el liderazgo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, San Luis Potosí avanza con sensibilidad social, promoviendo una ciudad más equitativa, humana y solidaria.

Con “San Luis Amable”, la administración municipal reafirma su vocación de construir una ciudad que abrace a sus habitantes, donde cada familia cuenta y cada esfuerzo suma.

 

