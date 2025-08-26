26.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

“Bienestar en Familia” fortalece la alimentación de 866 hogares potosinos

By Redacción
87
spot_img
martes, agosto 26, 2025

  • El Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, entregó 3,464 litros de leche y paquetes alimentarios a familias de cinco zonas de la ciudad.
  • Además, se brindó capacitación nutricional para mejorar la alimentación desde el hogar, como parte del compromiso de construir un San Luis más saludable y solidario.

Como parte de las acciones permanentes del programa “Bienestar en Familia”, el Gobierno de la Capital benefició esta semana a 866 familias potosinas con la entrega de 3,464 litros de leche y paquetes alimentarios que complementan su nutrición diaria. Esta estrategia, impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, busca fortalecer el bienestar integral de las familias en situación de vulnerabilidad.

Los paquetes incluyeron productos Bimbo como pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, galletas Canelitas, galletas Príncipe y mantecadas, seleccionados para complementar la alimentación cotidiana de manera práctica y accesible.

Las entregas se realizaron en los Centros de Desarrollo Comunitario Simón Díaz, Tangamanga II y Terremoto, así como en la Delegación La Pila y en la comunidad Los García 3, donde además se ofreció una capacitación nutricional que brindó herramientas útiles para mejorar la alimentación desde el hogar, aprovechando los productos disponibles.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de cercanía y atención directa a las familias potosinas, promoviendo una ciudad más equitativa, saludable y humana.

Bajo el sello de San Luis Amable, la administración del Alcalde Enrique Galindo Ceballos continúa trabajando para que cada familia potosina viva con dignidad, seguridad alimentaria y oportunidades reales de bienestar.

 

Artículo anterior
Recolectan más de 7 toneladas de residuos en un solo día en distintos puntos de la ciudad
Artículo siguiente
“Te Cambio la Mochila” llega a la Delegación La Pila para fortalecer la educación de la niñez de la Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.