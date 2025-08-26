“Bienestar en Familia” fortalece la alimentación de 866 hogares potosinos

El Gobierno Municipal, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, entregó 3,464 litros de leche y paquetes alimentarios a familias de cinco zonas de la ciudad.

Además, se brindó capacitación nutricional para mejorar la alimentación desde el hogar, como parte del compromiso de construir un San Luis más saludable y solidario.

Como parte de las acciones permanentes del programa “Bienestar en Familia”, el Gobierno de la Capital benefició esta semana a 866 familias potosinas con la entrega de 3,464 litros de leche y paquetes alimentarios que complementan su nutrición diaria. Esta estrategia, impulsada por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, busca fortalecer el bienestar integral de las familias en situación de vulnerabilidad.

Los paquetes incluyeron productos Bimbo como pan blanco, pan tostado, tortillas de harina, galletas Canelitas, galletas Príncipe y mantecadas, seleccionados para complementar la alimentación cotidiana de manera práctica y accesible.

Las entregas se realizaron en los Centros de Desarrollo Comunitario Simón Díaz, Tangamanga II y Terremoto, así como en la Delegación La Pila y en la comunidad Los García 3, donde además se ofreció una capacitación nutricional que brindó herramientas útiles para mejorar la alimentación desde el hogar, aprovechando los productos disponibles.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de cercanía y atención directa a las familias potosinas, promoviendo una ciudad más equitativa, saludable y humana.

Bajo el sello de San Luis Amable, la administración del Alcalde Enrique Galindo Ceballos continúa trabajando para que cada familia potosina viva con dignidad, seguridad alimentaria y oportunidades reales de bienestar.