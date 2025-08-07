18.4 C
AYUNTAMIENTO

Beneficios de intervenciones de cuadrillas del Gobierno Municipal de SLP se multiplican en la ciudad

By Redacción
jueves, agosto 7, 2025

  • La Dirección de Servicios Municipales impulsa la creación de murales y refuerza sus operativos de limpieza y mantenimiento.
  • Personal de Imagen Urbana y de Parques y Jardines unen tareas para atender más espacios urbanos y de convivencia social.

Las acciones de mejoramiento del entorno urbano del Gobierno de la Capital continúan y amplían sus beneficios a más zonas de la mancha urbana, con las intervenciones llevadas a cabo por las cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales.

Entre las acciones realizadas de manera reciente, sobresalen, la creación de un mural en la Alameda Central “Juan Sarabia”, como parte del embellecimiento de espacios emblemáticos de la ciudad, además de incentivar la creatividad de artistas locales.

Igualmente, personal de la Coordinación de Imagen Urbana llevaron a cabo la renovación o colocación de pintura nueva en las canchas que se ubican en el Centro Comunitario y Unidad Deportiva de INFONAVIT-Morales, además de pintar la guarnición del camellón central de avenida Venustiano Carranza.

Asimismo, Imagen Urbana junto con cuadrillas de la Coordinación de Parques y Jardines, en operativos nocturnos, dan mantenimiento a avenida Salvador Nava Martínez, mediante distintos trabajos a fin de mantener en óptimas condiciones esta arteria de la Capital potosina.

La Dirección de Servicios Municipales agregó que estas tareas junto con las distintas áreas que conforman esta dependencia continuarán en distintos puntos de San Luis Potosí, a fin de darle la atención a las peticiones de la ciudadanía y de continuar con el rescate de espacios públicos y de convivencia social.

 

 

