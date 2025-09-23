Baja la incidencia delictiva en un 10 por ciento en la capital de San Luis Potosí

De acuedo al reporte mensual del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman reducciones importantes en homicidio, robos y violencia familiar; además, los feminicidios registran la cifra más baja desde 2016.

La baja en el casi 10 por ciento en este año es en comparación en el mismo lapso de enero a agosto de 2024

El Gobierno de la Capital informó que, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad, con una disminución general del casi 10 por ciento en la incidencia delictiva entre enero y agosto de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.

En rubros específicos, el homicidio doloso presentó una reducción del 50.4 % en la capital potosina, con solo cuatro carpetas de investigación abiertas, la cifra más baja desde octubre de 2016. El robo en transporte público disminuyó 50 %, el robo de vehículo 34.8 %, el robo con violencia 16.2 %, el robo a negocio 14.3 %, el robo a transeúnte 13.9 % y el robo a casa habitación 11.8 %.

En la comparación mensual, agosto contra julio de 2025, también se observaron reducciones relevantes: el homicidio doloso bajó 33.3 %, el robo a negocio 24.4 %, el robo a casa habitación 31.1 % y el robo a transeúnte 27.6 %. Asimismo, la violencia familiar se redujo 5.7 %, la violación 14 %, y en el caso de los feminicidios se reportó solo un caso en el periodo enero-agosto de 2025, contra cuatro en el mismo lapso de 2024.

Las autoridades municipales destacaron que estos resultados consolidan a la capital potosina como un referente de coordinación y trabajo en materia de seguridad, reflejando el esfuerzo permanente del Gobierno de la Capital para garantizar la tranquilidad de las y los ciudadanos.