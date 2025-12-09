10.5 C
AYUNTAMIENTO

Bacheo Emergente atiende vialidades en colonias en colonias como Julián Carrillo, Alamitos, Burócrata y Lomas

miércoles, diciembre 10, 2025

  • ⁠Los trabajos se concentran en calles con mayor circulación y zonas habitacionales, fortaleciendo la movilidad y el tránsito seguro para miles de potosinos
  • ⁠La Dirección de Obras Públicas refuerza las cuadrillas para atender reportes ciudadanos y mejorar la seguridad vial en San Luis Capital.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa reforzando el programa de Bacheo Emergente, una estrategia instruida por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos para responder de manera inmediata a los reportes ciudadanos y mantener en mejores condiciones las vialidades que utilizan diariamente miles de potosinas y potosinos. Esta semana, las cuadrillas municipales acudieron a diversos puntos de la ciudad.

En la zona centro, los trabajos se concentran en la colonia Julián Carrillo, donde se avanza con la reparación de baches en la calle La Lonja, en el tramo de Camino Simón Díaz a Avenida Constitución, y en Camino Simón Díaz–Calzada de Guadalupe, desde Joaquín Riva Palacio hasta De la República.

Asimismo, se atienden dos reportes en Santos Degollado esquina con Benigno Arriaga, en la colonia Alamitos, y se interviene Avenida Educación, entre Manuel J. Clouthier e Himno Nacional, en la colonia Burócrata. En esta misma jornada, las cuadrillas también trabajan en Avenida Avanzada, donde se atienden cinco reportes en el tramo de García Diego a Zapata.

También se realizan reparaciones en Ignacio de Fanduas, en la colonia Ricardo B. Anaya; en Circuito Conquistadores y Calle del Cid, en la colonia Nuevo Paseo; así como en Avenida Lomas Altas y Cordillera de los Alpes, en las colonias Cumbres de San Luis y Lomas de San Luis, respectivamente.

De igual forma, se trabaja en reparación de baches de la calle Montes Aconcagua, en Lomas 2ª Sección; Avenida Potosí, en Lomas 1ª Sección; así como también al norte de la ciudad como Calle 11, Calle 2 y Calle 3, en la colonia Industrial Aviación.

Además, la Dirección de Obras Públicas informa que ya quedaron concluidos los reportes en Calle Agricultura, casi esquina con Estatuto Jurídico, en la colonia Burócrata; así como en Joaquín Riva Palacio, entre Calzada de Guadalupe y Simón Díaz, en la colonia San Juan de Guadalupe.

Con estos avances, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de mantener una ciudad en movimiento, con vialidades más seguras y atención oportuna para todas y todos.

