Ayuntamiento y Vialidades Potosina entregan obras concluidas al 100% que mejoran la movilidad y la calidad de vida en San Luis Capital

El Gobierno de la Capital acelera la transformación urbana con la entrega de obras largamente esperadas por vecinas y vecinos de distintas colonias.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos mantiene un ritmo constante de trabajo, priorizando calles y avenidas con alto impacto social.

En tan solo una semana, el Gobierno Municipal de San Luis Capital entregó más de 21 mil 850 metros cuadrados de nuevas vialidades concluidas al 100 por ciento, como resultado del ritmo acelerado y constante que mantiene el programa Vialidades Potosinas 2.0, impulsado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos. Estas obras no solo representan cifras, sino respuestas concretas a peticiones que por años realizaron vecinas y vecinos, quienes hoy cuentan con calles más seguras, funcionales y dignas para su movilidad diaria.

Entre las obras concluidas destacan la entrega de 900 metros cuadrados de pavimentación en la calle Revolución Mexicana, en el tramo de Mártires de Cananea a Ricardo Flores Magón, beneficiando directamente a las colonias Mártires de la Revolución y Morena; así como la rehabilitación integral de la calle Grito de Dolores, con 4 mil 700 metros cuadrados, desde la lateral de Salvador Nava Martínez hasta la calle Lago Chalco, en la colonia Constitución, una vialidad estratégica para la conectividad de la zona.

De igual forma, se concluyeron 8 mil 500 metros cuadrados de pavimentación en avenida Granjas, en la colonia Industrial Aviación Tercera Sección; 5 mil 400 metros cuadrados en avenida de las Presas, en el tramo de avenida Salk a calle Presa del Peaje, en la colonia El Aguaje 2000; y 2 mil 350 metros cuadrados en la calle Fernando Celada, en la colonia Julián Carrillo. A estas entregas se suma el arranque de nuevas pavimentaciones en las calles Primera y Tercera Cerrada de Irapuato, en la colonia Buenos Aires 2, que ampliarán en los próximos días el alcance de este programa.

Con estos avances, el Gobierno de la Capital refrenda que Vialidades Potosinas 2.0 avanza con planeación, compromiso y resultados visibles, consolidando una política de infraestructura cercana a la ciudadanía, que prioriza el impacto social, la movilidad segura y el mejoramiento continuo del entorno urbano para todas y todos los potosinos.