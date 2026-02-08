Ayuntamiento y Canirac continuarán con trabajo conjunto para fortalecer al sector restaurantero

Ángel de la Vega Pineda felicita a Alejandro Espinosa Abaroa por su reelección al frente de esta cámara; el Director de Comercio señala que continuarán las mesas de trabajo para continuar con la mejora regulatoria para agilizar los trámites municipales.

El Director de Comercio Municipal, Ángel de la Vega Pineda, felicitó a Alejandro Espinosa Abaroa por su reelección como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y reconoció el trabajo realizado durante su primer periodo, en el que se lograron acuerdos relevantes en beneficio del sector restaurantero de San Luis Potosí.

De la Vega Pineda destacó que la coordinación entre el Ayuntamiento y Canirac ha permitido avanzar en una agenda conjunta enfocada en el fortalecimiento de la actividad económica, el ordenamiento comercial y la atención de las necesidades del gremio, siempre con un enfoque de diálogo y colaboración institucional.

Finalmente, informó que en los próximos días se sostendrá una reunión de trabajo con la dirigencia de Canirac para dar continuidad a los temas de agenda, particularmente en materia de mejora regulatoria, donde ya se han registrado avances importantes en la agilización de trámites y procesos administrativos en beneficio de los establecimientos restauranteros.