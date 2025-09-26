23.8 C
San Luis Potosí
Ayuntamiento realiza mantenimiento nocturno en la avenida Universidad para mejorar seguridad vial

viernes, septiembre 26, 2025

 

  • El Gobierno de la Capital pintó un cruce peatonal en el Centro Histórico para reforzar la seguridad, sin afectar la movilidad en una de las avenidas más transitadas.

Por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos de mantener en óptimas condiciones el corazón de San Luis, la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), en coordinación con Ingeniería Vial del Ayuntamiento, llevó a cabo labores de mantenimiento en la avenida Universidad.

Los trabajos consistieron en la pintura de un cruce peatonal, con el objetivo de garantizar su visibilidad y funcionalidad, a fin de brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Para evitar complicaciones en la movilidad de esta importante vialidad, las labores se realizaron durante la noche, lo que permitió que la circulación no se viera afectada en una de las arterias más transitadas del Centro Histórico.

Con estas acciones, el Gobierno de la Capital ratifica su compromiso de mantener a San Luis Potosí como una ciudad cuidada, segura y de calidad para sus habitantes.

