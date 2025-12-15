Ayuntamiento impulsa capacitación para fortalecer competencias laborales en San Luis Capital

El Gobierno de la Capital invita a la última capacitación del año, una sesión orientada al desarrollo personal y profesional, que permitirá a las y los participantes cerrar 2025 con claridad y proyectar un 2026 con mayor enfoque.

El Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, invita a la ciudadanía a participar en la última capacitación del año, diseñada para impulsar el crecimiento personal y profesional mediante el fortalecimiento de competencias clave para el ámbito laboral y emprendedor.

La sesión titulada “Potencialízate y descubre tus competencias” se llevará a cabo el martes 16 de diciembre, de 9:00 a 10:30 de la mañana, en las instalaciones ubicadas en avenida Venustiano Carranza número 426, en la colonia Centro. La capacitación será impartida por Miriam Carranco, Mentora Elite, quien compartirá herramientas prácticas para identificar habilidades, mejorar el desempeño y fortalecer la toma de decisiones.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Luis Potosí refrenda su compromiso con el desarrollo del talento humano y la capacitación continua como ejes para fortalecer la economía local y generar mayores oportunidades para la ciudadanía, en línea con la visión de un #SanLuisAmable, con personas mejor preparadas y competitivas.