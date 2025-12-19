17.1 C
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD RECONOCE Y ENTREGA INCENTIVOS NAVIDEÑOS A SU FUNCIONARIADO

By Redacción
jueves, diciembre 18, 2025

– Como parte del reconocimiento del Alcalde, Juan Manuel Navarro, a su compromiso en el servicio público, se entregaron despensas y programa invernal a casi mil funcionarios sindicalizados y agentes de seguridad municipal.

Juan Manuel Navarro Muñiz, Alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, dio inicio a una acción de respaldo institucional dirigida a trabajadores y trabajadoras municipales que diariamente están cerca de la gente, atienden a las familias y garantizan servicios públicos y seguridad en colonias y comunidades, refrendando una política de cercanía, reconocimiento y atención directa a quienes sostienen el funcionamiento del municipio.

En este marco, comenzó la entrega de casi mil despensas destinadas a agremiados de los Sindicatos Democrático y Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento soledense, así como a elementos de la Guardia Civil Municipal; cada apoyo incluye un paquete de productos de la canasta básica, una caja de leche y un cobertor del Programa Invernal, con el propósito de brindar mayor bienestar durante la temporada de bajas temperaturas a quienes prestan su servicio a las familias, cada día, en las oficinas y en las calles.

El Alcalde destacó que estas acciones fortalecen el compromiso institucional y reconocen el esfuerzo cotidiano del personal municipal. “En Soledad creemos en un gobierno que cuida a su gente; respaldar a nuestras y nuestros trabajadores es reconocer su vocación de servicio y su cercanía permanente con las familias”, expresó.

La Administración municipal reiteró que este respaldo se realiza con responsabilidad y sensibilidad social, como parte de una visión de gobierno que escucha y atiende, mantiene diálogo con los sectores laborales y trabaja de la mano con quienes todos los días contribuyen al bienestar y tranquilidad de la población.

