Ayuntamiento de SLP y Asociación Civil van por 500 esterilizaciones gratuitas de perros y gatos

Se apoya a la Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha para alcanzar esta meta .

Las operaciones gratuitas se llevan a cabo en la Fenapo en el pabellón 1.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí y la Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha unen esfuerzos y con la respuesta de la población potosina se espera alcanzar el objetivo de 500 esterilizaciones sin costo alguno en sólo dos semanas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, mediante el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA), detalla que estas operaciones se llevan a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina en el pabellón 1, durante toda la semana incluido este viernes 6 de junio, y se retomarán del lunes 9 al viernes 13, no obstante, se puede hacer cita a los teléfonos: 4441-718539 y 4441-353995.

La Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha recuerda los siguientes requisitos: se esterilizan solamente perros y gatos sanos mayores de 6 meses y máximo de 5 años; no se aceptan pasados de peso o desnutridos; no se intervienen a hembras que estén amamantando o embarazadas ni en celo, que se manifiesta en sangrado y vulva inflamada; en gatas en celo sí se realiza la esterilización. No aceptan perros o gatos en tratamiento médico, ni que tengan menos de 15 días de haberlos vacunado o desparasitado; no se esterilizan Pug, Shih tzu, Lhasa apso, Pekinés, Bulldog inglés, Bulldog francés, Boston terrier, Gran danés, Bóxer, San bernardo y Viejo pastor inglés y gatos de raza Persa.

También es importante que el día de la cirugía vengan en ayuno total de 12 horas (no agua ni alimento) para perros medianos y grandes; ayuno total de 8 horas para perros chicos y gatos; los perros deben traer collar y correa, y los de talla mediana y grande usar collar isabelino (de venta en cualquier veterinaria); todas las perritas y gatitas deben traer una playera de algodón limpia para hacer la faja; llevar a los gatos en bolsa de mandado de malla de plástico o transportadora; y traer cobija grande por cada perro o gato para cargarlos.

Si el perro es agresivo o inquieto usar bozal; llevar bolsas para recoger sus desechos; si es pitbull, llegar más temprano para que sean los primeros y evitar problemas en la fila; máximo 2 animales por persona y si son perros grandes llevar ayuda. Y recuerda que después de la cirugía tu perro no puede caminar, por lo que se debe asegurar su transporte de regreso a casa. Para conocer más requisitos visitar la página: https://www.facebook.com/ElPerroAbandonado