AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de SLP trabaja de noche para mantener limpia la ciudad

jueves, noviembre 6, 2025

  • Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en la glorieta González Bocanegra y en pasos peatonales de Himno Nacional y Calzada de Guadalupe.

En una estrategia para evitar afectaciones al tránsito diario, personal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Capital realizó trabajos de mantenimiento durante la noche. Uno de ellos en la glorieta González Bocanegra con tareas de deshierbe, recolección de basura, ornamentación y cuidado general de las áreas verdes.

Simultáneamente, el área de Imagen Urbana pintó pasos peatonales en puntos estratégicos como la avenida Himno Nacional y la Calzada de Guadalupe, reforzando la seguridad vial en zonas de alta circulación.

En otras acciones, como parte de la edición 398 del programa Capital al 100 se atendieron las áreas verdes de la avenida Xicoténcatl, donde las cuadrillas municipales realizaron deshierbe, poda, limpieza general y recolección de basura y residuos vegetales.

