Ayuntamiento de SLP refuerza seguridad con mejor iluminación

Área de Alumbrado Público realizó acciones correctivas en diversos puntos de la ciudad, atendiendo reportes ciudadanos para garantizar la seguridad en vialidades y espacios públicos

Durante las últimas horas, las cuadrillas de Alumbrado Público del ayuntamiento de San Luis Potosí atendieron reportes en distintos puntos de la ciudad: en la calle Pomex se sustituyó un reflector de LED de 300 watts dañado, garantizando el correcto funcionamiento del sistema de iluminación. Asimismo, en el área verde de la calle de Jade se colocaron dos reflectores de 200 watts para iluminar puntos oscuros.

También se trabajó en la calle Amado Nervo esquina con Julio Verne, donde se detectó vandalismo en la línea eléctrica entre dos postes. El personal repuso el tramo de línea afectado y reconectó las luminarias. Finalmente, en la calle Ejército Nacional esquina Santos Degollado, se corrigió un desfase en luminarias causado por posibles cambios en los ramales de la CFE. Se tendió nuevo cableado y se conectaron un total de 12 luminarias que ya funcionan correctamente.

Con estas acciones el gobierno capitalino reitera su compromiso con el mantenimiento del alumbrado público, como una estrategia clave para mejorar la seguridad y la calidad de vida en el municipio.