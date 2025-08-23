Ayuntamiento de SLP refuerza limpieza y mantenimiento en espacios públicos

Se atendió el camellón de Prolongación Muñoz, panteón del Saucito y áreas recreativas del Centro Histórico

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que, en las últimas 24 horas, se llevaron a cabo acciones intensivas de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, como parte del compromiso por mantener en óptimas condiciones los espacios públicos.

Entre las labores realizadas, destaca la limpieza del camellón central de Prolongación Muñoz, así como trabajos de pintura en canchas, bancas y arreglos generales del jardín público de Papagayos. También se intervino el panteón municipal del Saucito con labores de limpieza para mejorar su imagen y condiciones de acceso.

Además, en el Centro Histórico se realizaron trabajos de limpieza general en áreas verdes de puntos emblemáticos como la Plaza de Armas, San Agustín y el complejo vial Reforma, con el objetivo de preservar estos espacios como entornos seguros, agradables y funcionales para habitantes y visitantes.