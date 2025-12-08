Ayuntamiento de SLP reconoce a escuelas por su compromiso con el medio ambiente

Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos entregó reconocimientos a instituciones educativas por sus acciones a favor del entorno.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, otorgó reconocimientos a diversas escuelas de la Capital por su destacada labor como instituciones ecológicamente comprometidas.

La dependencia destacó el esfuerzo de estudiantes, docentes y directivos en la implementación de prácticas responsables con el medio ambiente.

Durante el evento, se agradeció la participación de la comunidad educativa y se subrayó que este tipo de acciones son de gran importancia para fomentar una cultura ambiental desde las aulas.

“Con acciones concretas y un compromiso ambiental, seguiremos encontrando razones para amar San Luis y a nuestro planeta”, expresó el Director de la dependencia municipal, Jaime Mendieta.