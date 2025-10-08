Ayuntamiento de SLP mejora vialidades de la ciudad con el programa Por Buen Camino

Este martes se realizaron trabajos en 13 barrios y colonias de la Capital.

Para mejorar las condiciones de calles y avenidas de la ciudad, el Gobierno Municipal realizó este martes trabajos en 13 barrios y colonias dentro de las acciones del programa Por Buen Camino.

La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento Capitalino informó que en la Colonia Bellas Lomas se trabajó en la calle Río Kennedy; en la colonia Popular en la calle Valentín Amador; en Guanos, en la calle Jaime Sordo y en El Saucito en la Adolfo López Mateos.

Igualmente, con el programa Por Buen Camino se hicieron trabajos en la Avenida Vasco de Quiroga, de la Industrial Aviación; en la Avenida Observatorio, del Fraccionamiento Del Llano; así como en la avenida Damián Carmona, del Barrio de Santiago.

Igualmente se trabajó en el Barrio de Tequis, en la calle Anáhuac esquina con Blas Escontria; en Los Reyitos, en la calla Sara Pérez de Madero y Manuela López; y en Rinconada de Los Andes, la Avenida de la Victoria.

Otras vialidades intervenidas este martes son: La Lonja, en la Colonia Santuario; Independencia y Agustín Melgar, en la Colonia Terremoto; así como en López Mateeos y Josefa Ortiz de Domínguez, en la Tercera Chica.