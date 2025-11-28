Ayuntamiento de SLP mantiene impulso a la conciencia ecológica con el programa “Bosque de la Vida”

Alcalde Enrique Galindo y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga, realizan la edición 419 del programa Capital al 100 en este emblemático espacio de reforestación en el Camino a la Presa.

Durante la edición 419 del programa Capital al 100, el Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó los avances del programa “Bosque de la Vida”, ubicado en el Camino a la Presa, una iniciativa del Ayuntamiento, encabezada por el DIF Municipal que preside Estela Arriaga Márquez, que busca fomentar la reforestación urbana y promover la conciencia ecológica desde la niñez.

La Presidenta Estela Arriaga explicó que el “Bosque de la Vida”, que hoy cuenta con alrededor de 2 mil 500 árboles, permite a la familia de cada niña o niño nacido en la Capital plantar un árbol con su nombre y fecha de nacimiento, el cual es georreferenciado para que su ubicación se conserve en el tiempo.

La Presidenta del DIF destacó la respuesta positiva de familias y escuelas, al proyecto que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Además, anunció que se fortalecerá con más jornadas de plantación, mantenimiento y actividades educativas, consolidando así este espacio como un símbolo de pertenencia, compromiso ambiental y aumento de áreas verdes en San Luis Capital.

Se subrayó la labor conjunta con la Dirección de Servicios Municipales, especialmente del área de Parques y Jardines, que se encarga de la plantación y cuidado de los árboles.