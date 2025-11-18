Ayuntamiento de SLP intensifica labores de limpieza durante fin de semana largo

Área de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos refuerza acciones en avenidas y camellones de alto tránsito.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, reforzó sus acciones de limpieza y retiro de excedentes en distintos puntos de la ciudad durante el fin de semana largo. Entre las principales áreas atendidas se encuentran avenidas y camellones de alto tránsito, así como colonias de diversos sectores de la Capital potosina. En el Barrio de Tlaxcala, se realizaron labores integrales de limpieza en la avenida Eje Vial y en la avenida de la Paz, incluyendo el retiro de desechos y excedentes tanto del camellón central como de las laterales.

En la zona de Tequis, las cuadrillas trabajaron en la avenida Mariano Arista y en la avenida Nicolás Zapata, llevando a cabo acciones de barrido, recolección y poda. Asimismo, en la colonia Juan Pablo, se atendió la avenida Ponciano Arriaga, donde las labores de limpieza estuvieron acompañadas por el programa “Domingo de Pilas”.

Otras zonas intervenidas incluyeron las avenidas Popocatépetl y Pánfilo Natera en Ponciano, donde se realizó la limpieza y retiro de muebles y otros excedentes acumulados en la vía pública, así como en Arboledas de Jacarandas, específicamente en la calle Santiago Ojeda. El esfuerzo también llegó a áreas más periféricas, como el Bosque de la Vida en Camino a la Presa de San José, y Tierra Blanca, donde se realizó el vaciado de tambos y retiro de excedentes para prevenir acumulaciones que puedan representar un riesgo para la salud pública.

Finalmente, en el Barrio de Santiago, la avenida Damián Carmona fue objeto de una limpieza exhaustiva en su camellón central y laterales, mientras que, en Alamitos, la avenida Santos Degollado fue intervenida con trabajos similares.