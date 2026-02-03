Ayuntamiento de SLP entrega nueva vialidad en El Rosedal–Los Limones

La pavimentación de la Calle 26 de Junio mejora la conectividad y eleva la calidad de vida de las familias del sector

Como parte del sostenido impulso a la modernización de la infraestructura vial en San Luis Potosí, el ayuntamiento de la capital entregó la obra de pavimentación de la Calle 26 de Junio, en su cruce con Camino a Mezquital, ubicada en la fracción El Rosedal–Los Limones. La nueva vialidad, con una superficie de mil 700 metros cuadrados, completa el circuito previamente construido con la pavimentación de Camino al Mezquital, consolidando la conectividad de la zona y ofreciendo a las familias del sector una infraestructura urbana moderna y segura.

Al igual que en todas las obras ejecutadas por el Gobierno Municipal, el proyecto contempló una intervención integral que incluyó la instalación y modernización de infraestructura básica, como drenaje sanitario, descargas domiciliarias, red de agua potable y tomas domiciliarias. Además, se construyeron banquetas, rampas para personas con discapacidad, estructura de pavimento, concreto asfáltico e hidráulico, se colocó señalización vial, pintura en guarniciones y pasos peatonales, así como la colocación de postes de alumbrado público.

Los trabajos fueron realizados por constructoras locales y con materiales adquiridos en comercios del propio municipio, lo que permitió que la inversión se tradujera también en beneficios económicos directos para San Luis Potosí, mediante la generación de empleos y el fortalecimiento de proveedores y mano de obra potosina.

Durante el evento, el regidor Jorge Zavala, miembro de la comisión de Alumbrado y Obras Públicas, destacó que este tipo de acciones reflejan el compromiso del alcalde Enrique Galindo de llevar obras de alto impacto social a todas las colonias de la capital, en especial a aquellas que durante años permanecieron en el rezago. Aseguró que el trabajo del gobierno municipal continuará de manera constante y decidida para seguir transformando la infraestructura vial de la ciudad.