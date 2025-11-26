18.7 C
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de SLP embellece espacios públicos con Nochebuenas

miércoles, noviembre 26, 2025

  • Como parte del inicio de la temporada navideña, el gobierno de la capital comenzó con la plantación de las flores en el jardín Colón y en el jardín de Tequis

El Ayuntamiento de San Luis Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, comenzó la transformación de los espacios públicos con la plantación de Nochebuenas, marcando así el inicio de la temporada decembrina en la ciudad.

En esta jornada, se trabajó en el emblemático Jardín Colón, donde se colocaron flores de temporada para crear un ambiente festivo que puedan disfrutar las y los habitantes y turistas. Además, se realizó el mantenimiento y reforestación con Nochebuenas en el Jardín de Tequis, llenando de color uno de los espacios más representativos de la Capital.

La Dirección de Servicios Municipales a través de Parques y Jardines continuará embelleciendo plazas y jardines públicos durante estas fechas, con el objetivo de que la ciudad de San Luis Potosí luzca en todo su esplendor durante esta época navideña.

