Ayuntamiento de SLP da mantenimiento a colonia Loma Verde

Cuadrillas municipales rehabilitaron el espacio público con limpieza general, poda de árboles y mejora de banquetas.

Como parte de la edición 384 del programa “Capital al 100”, el Ayuntamiento de San Luis Potosí realizó labores de reparación y mantenimiento en la colonia Loma Verde, en respuesta al deterioro que presentaba y atendiendo la instrucción del Alcalde Enrique Galindo Ceballos de priorizar estos espacios urbanos.

“El Alcalde nos pidió que nos enfocáramos en los camellones más importantes de la ciudad. Hoy estamos de lleno en esa tarea”, señaló Christian Azuara, Director de Servicios Municipales, quien encabezó la jornada de trabajo junto a cuadrillas operativas y personal del área.

Los trabajos de mantenimiento se extendieron en todo lo largo del camellón hasta la avenida Himalaya, incluyendo limpieza general, poda, rehabilitación de áreas verdes y mejora de banquetas, con el objetivo de seguir fortaleciendo el servicio público.

La actividad también contó con la presencia del Secretario de Bienestar, Edmundo Torrescano, y otros funcionarios municipales que supervisaron las labores, destacando la relevancia de estos espacios para la actividad física, la convivencia vecinal y la imagen urbana de la ciudad.