Ayuntamiento de San Luis Potosí, ganador del Premio mundial ISTO Awards como Capital del Turismo para todas y todos

Se reconocen las políticas públicas para ser un destino responsable con visitantes y ciudadanía.

Representantes de más de 26 países determinaron este premio para La Capital del Sí, ante competidores de Francia, Portugal y España, entre otros.

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos, fue reconocido con el premio ISTO Awards de la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO, por sus siglas en inglés), en la categoría de “Autoridades Públicas Locales y Regionales”, por el trabajo como “La Capital del Turismo para todos y todas”.

Este premio es un reconocimiento a la política pública que realiza el Gobierno de la Capital, a través de la Dirección de Turismo Municipal, con el objetivo de ser un destino turístico responsable con sus visitantes y con la ciudadanía de San Luis Potosí.

El Ayuntamiento de San Luis es además el único de los ganadores de este premio que proviene del continente americano. Entre los finalistas de esta categoría se encontraban: la Agencia Catalana de Turismo, Cataluña, España; Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie, Francia, Programme Occ’Ygène; y Turismo de Portugal, The All for All Portuguese Tourism Program.

Con este premio, determinado por las autoridades de ISTO con representantes de más de 26 países, La Capital del Sí se visibiliza a nivel internacional como La Capital del Turismo para todos y todas.

El Premio ISTO Awards para el Ayuntamiento de San Luis Potosí se entregó en el marco del Congreso Mundial de la ISTO, que se lleva a cabo en la ciudad de Ponta Delgada, en las Islas Azores, Portugal.

Los Premios ISTO Awards reconocen las buenas prácticas a nivel mundial en materia de turismo social, solidario y sostenible.

