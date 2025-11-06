25.6 C
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de San Luis Capital refuerza las acciones para eliminar zonas oscuras

Redacción
jueves, noviembre 6, 2025

  • Dirección de Servicios Municipales continúa con mantenimiento y modernización de luminarias respondiendo a reportes vecinales

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí mantiene un trabajo constante de mantenimiento y reparaciones, enfocándose especialmente en atender reportes ciudadanos.

En la Avenida Jesús Goytortua, esquina con la lateral Salvador Nava Martínez, la Coordinación de Alumbrado Público retiró una luminaria dañada y fue sustituida por una moderna luminaria LED de 100 watts. Asimismo, se instaló un brazo peatonal de 1.20 metros que amplió la cobertura lumínica en la zona, quedando todo funcionando.

En otra intervención, se respondió a un reporte por un circuito apagado en las calles Rincón de Lugana y Rincón de Bandolino, dentro del fraccionamiento Rinconada de los Andes. Durante la inspección, se detectaron térmicos desconectados y una alimentación de brazo aterrizada que provocaba una lectura anómala de carga eléctrica. Tras realizar las reparaciones necesarias, el circuito fue restablecido y todas las luminarias quedaron operando.

 

 

 

 

