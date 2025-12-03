27.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de San Luis Capital instala ceniceros ecológicos en plazas públicas

By Redacción
102
miércoles, diciembre 3, 2025

  • Proyecto “Cero colillas” de la organización internacional Rotaract, reciclará los residuos para crear libretas ecológicas.

El Ayuntamiento de San Luis Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, instaló ceniceros captadores de colillas de cigarro en plazas públicas, como parte de la iniciativa “Cero Colillas”. Los contenedores recolectan los residuos para reciclarlos y transformarlos en libretas ecológicas, promoviendo un entorno más limpio.​

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, detalló que el proyecto originado en la organización internacional Rotaract, busca reducir la contaminación generada por las colillas en espacios públicos. Añadió el funcionario que los ceniceros se distribuyeron estratégicamente: dos en la plaza de Armas, dos en el jardín de Tequis, dos en la plaza del Carmen, dos en el parque de Morales, uno en el Centro Municipal de Información Ambiental y otro en la Unidad Administrativa Municipal.​

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a utilizar y cuidar estos dispositivos, para contribuir en la construcción de un San Luis Amable, más sostenible y consciente del medio ambiente.

Artículo anterior
RICARDO GALLARDO RATIFICA SU LUGAR ENTRE LOS MEJORES GOBERNADORES DEL PAÍS
Artículo siguiente
Talleres con temática navideña ofrecen las Bibliotecas Municipales de San Luis Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.