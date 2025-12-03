Ayuntamiento de San Luis Capital instala ceniceros ecológicos en plazas públicas

Proyecto “Cero colillas” de la organización internacional Rotaract, reciclará los residuos para crear libretas ecológicas.

El Ayuntamiento de San Luis Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, instaló ceniceros captadores de colillas de cigarro en plazas públicas, como parte de la iniciativa “Cero Colillas”. Los contenedores recolectan los residuos para reciclarlos y transformarlos en libretas ecológicas, promoviendo un entorno más limpio.​

El Director de Servicios Municipales, Christian Azuara, detalló que el proyecto originado en la organización internacional Rotaract, busca reducir la contaminación generada por las colillas en espacios públicos. Añadió el funcionario que los ceniceros se distribuyeron estratégicamente: dos en la plaza de Armas, dos en el jardín de Tequis, dos en la plaza del Carmen, dos en el parque de Morales, uno en el Centro Municipal de Información Ambiental y otro en la Unidad Administrativa Municipal.​

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a utilizar y cuidar estos dispositivos, para contribuir en la construcción de un San Luis Amable, más sostenible y consciente del medio ambiente.