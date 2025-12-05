Ayuntamiento de San Luis arranca “Diciembre Seguro 2025” para garantizar seguridad y movilidad en San Luis Capital, en la época decembrina

Al poner en marcha el operativo invernal, desde el Jardín Colón, el Alcalde Enrique Galindo resaltó la coordinación interinstitucional para tener una temporada decembrina segura, en orden y cercana a la población; se suma la Policía de la Capital, los esfuerzos de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Estatal, así como Direcciones Municipales, los Bomberos, la Cruz Roja Mexicana y Red Ambiental. Destacó la presencia de la Presidenta de Nuestro Centro Monica Heredia.

“El Gobierno de la Capital pone en marcha todo un operativo de distintas áreas del Ayuntamiento para brindar seguridad y acompañamiento a la ciudadanía y visitantes para tener una temporada decembrina segura, ordenada y cercana, en la que tendremos una alta afluencia y queremos que recuerden a San Luis Capital por ser un muy buen anfitrión”, declaró el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, durante el arranque del operativo “Diciembre Seguro 2025”.

El Presidente Municipal subrayó la colaboración interinstitucional con los tres órdenes de Gobierno, que tiene la finalidad de garantizar la seguridad de habitantes, turistas y de paisanos que acuden a los atractivos navideños del Centro Histórico, pero también en otras zonas de la Capital potosina, estrategia que se mantendrá hasta el 06 de enero de 2026: «Estas labores son multifuncionales, siempre respetando los derechos humanos y coordinados con la asociación Nuestro Centro. Para este operativo pusimos en marcha cuatro unidades nuevas para sobrevigilar áreas peatonales municipales con un criterio siempre de atención a la ciudadanía», añadió.

En el jardín Colón como escenario del arranque de seguridad de la temporada decembrina, se detaca la coordinación entre los tres niveles de gobierno municipal, estatal y federal. En el evento atestiguaron la puesta en marcha de Diciembre Seguro el Delegado de la FGR Rafael Marín Alvárez, el Capitán del Ejercito Mexicano Raymundo Ignot, Subteniente de la Guardia Nacional Alfredo Velazquez, y el Subjefe Jorge Rosales Arriaga de la Guardia Civil, así como el Coordinador Estatal de Fondos de la Cruz Roja Ferdinad Mainou y Moctezuma y el Comandante Adolfo Benavente Duque del Cuerpo de bomberos.

En su intervención, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital (SSPC), Juan Antonio Villa Gutiérrez, detalló que se desplegará la totalidad de la fuerza operativa para reforzar los dispositivos de seguridad vial en accesos clave al Centro Histórico y a lo largo de la Calzada de Guadalupe, priorizando el paso seguro de las peregrinaciones y el flujo ordenado de automovilistas. También incluye recorridos permanentes con motocicletas, patrullas y vehículos eléctricos en zonas comerciales y adicionalmente, se fortalecerá la vigilancia en bancos y cajeros automáticos, además de patrullaje, principalmente nocturno, en colonias, para cuidar no sólo el patrimonio sino la vida humana. Por su parte, la Directora de Turismo Municipal, Claudia Peralta Antiga, mencionó que se esperan más de 100 mil turistas, de los cuales, 80 por ciento serán nacionales y 20 por ciento extranjeros, y gracias a estos operativos, San Luis Capital es una de las Ciudades Patrimonio más seguras.

El Alcalde de la Capital junto con las demás autoridades dieron el banderazo de inicio del operativo “Diciembre Seguro 2025”, en que además de participar la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Estatal, la SSPC Capitalina, intervendrán las Direcciones de Turismo Municipal y Servicios Municipales; el Heroico Cuerpo de Bomberos Metropolitanos; la delegación de la Cruz Roja Mexicana y la empresa Red Ambiental.