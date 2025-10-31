15.3 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Ayuntamiento de la Capital y Gobierno Estatal unirán esfuerzos para consolidar el desarrollo de San Luis Potosí

By Redacción
78
viernes, octubre 31, 2025
  • El Alcalde Enrique Galindo y el Gobernador Ricardo Gallardo acuerdan emprender proyectos conjuntos de gran impacto en infraestructura y movilidad.

Con el propósito de coordinar esfuerzos en beneficio de las y los potosinos, el Presidente Municipal de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, se reunió con el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, con quien acordó emprender acciones conjuntas en materia de infraestructura y movilidad urbana.

“Fue una reunión muy positiva; el Gobernador tiene en mente invertir en proyectos de infraestructura muy importantes para San Luis Potosí, y coincidimos en que algunas de esas obras podrían hacerse juntos. Eso le da a la ciudad una gran garantía de crecimiento y bienestar”, destacó el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, tras el encuentro.

La reunión fortalece la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de la Capital, y permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos públicos para impulsar el desarrollo económico y social de San Luis Potosí. Ambas administraciones coincidieron en que la coordinación institucional es clave para consolidar proyectos estratégicos que transformen la ciudad.

Esta alianza permitirá consolidar en 2026 a la Capital potosina como el motor del desarrollo económico del estado, gracias a obras de gran escala que mejorarán la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de la población.

