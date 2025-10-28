29.3 C
Ayuntamiento de la Capital, en el top 5 de Gobiernos más eficaces del país: Inegi

Redacción
61
martes, octubre 28, 2025
  • En la edición de septiembre de este año, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana coloca al Ayuntamiento de San Luis Capital, que encabeza el Alcalde Enrique Galindo, como el quinto gobierno con mayor eficacia para resolver los problemas de la ciudad; también se destaca como la quinta ciudad capital mejor alumbrada de México.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana ENSU-INEGI, durante el tercer trimestre de 2025, colocó al Gobierno que encabeza el Presidente Municipal, Enrique Galindo Ceballos, en el 5º lugar en eficacia para resolver los problemas de la ciudad, entre las capitales de México.

Es decir, su eficacia es 26.4% superior al promedio nacional, en esta encuesta que evalúa 90 gobiernos de ciudades del país, de acuerdo con las estimaciones del Inegi.

Entre los aspectos evaluados a favor de las potosinas y potosinos realizados por el Gobierno Municipal, resalta que durante el tercer trimestre de 2025, San Luis Capital es la quinta ciudad capital mejor alumbrada de México.

