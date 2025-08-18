Ayuntamiento acuerda dispositivo vial y reubicación temporal del Tianguis del Automóvil

Este fin de semana, tanto Comercio como Policía Municipal realizaron un dispositivo de seguridad vial para prevenir accidentes en la prolongación avenida Juárez.

Al mismo tiempo, acordaron con dirigentes del Tianguis la instalación en un terreno alternativo durante los dos domingos que restan de Fenapo.

Con el objetivo de garantizar la seguridad vial y el orden en la ciudad, la Dirección de Comercio, representada por su Director, Ángel de la Vega Pineda, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, mediante el Director de Policía Vial, Adolfo Ortiz, sostuvieron un encuentro con la mesa directiva del Tianguis del Automóvil, para establecer medidas inmediatas que regulen su instalación.

Como primera acción, ayer domingo se implementó un dispositivo de vialidad en la prolongación de avenida Juárez, donde los vendedores se han instalado en las últimas dos semanas, con el fin de prevenir accidentes y dar mayor fluidez al tránsito en la zona.

De manera paralela, las autoridades municipales y los representantes del tianguis trabajan en la definición de un espacio alternativo para su reubicación. Se acordó que al término de la Feria Nacional Potosina, el Tianguis del Automóvil regresará a su lugar habitual.

En esta misma semana continuará el diálogo entre las partes para concretar un sitio adecuado y seguro, que permita a los vendedores operar sin afectar la movilidad ni la seguridad de la ciudadanía.